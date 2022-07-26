Киев, 26 июля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Украинские власти предприняли определённые шаги, в результате которых в украинской госкомпании «Нафтогаз» наступил технический дефолт, говорится 26 июля в телеграм-канале нефтегазовой компании.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза», — говорится в сообщении. Отмечается, что дефолт наступил, поскольку завершился срок выплат компании держателям еврооблигаций.

Это было заранее решено украинским правительством, которое не разрешило «Нафтогазу» выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов.

Таким образом, именно украинское правительство несёт ответственность за «привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023», подчёркивает руководство компании.

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