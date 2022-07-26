Ижевск, 26 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Удмуртский обрядовый праздник «Виль» — «Праздник нового урожая» состоится 2 августа в парке «Березовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

пресс-служба администрации Ижевска

Гости праздника смогут увидеть концерт творческих коллективов, развлекательную программу, будут присутствовать аниматоры. Можно принять участие в конкурсе «Удмурт емыш муне» — это конкурс плодов и овощей, выращенных в огороде. Также на празднике будет обрядовая каша из крупы нового нажина.

ИА REGNUM напоминает, в течение двух лет пандемии праздник «Виль» в Ижевске не отмечали. В 2019 году на празднике нового урожая наварили 400 литров обрядовой каши.