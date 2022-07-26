Рига, , 21:28 — REGNUM Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Белоруссии, подозреваемого в шпионаже в пользу белорусской военной разведки. Об этом сообщает пресс-служба латвийского ведомства.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В ходе расследования было установлено, что гражданин Республики Белоруссия по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Утверждается, что «лицо получило разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности».

По оценке Службы госбезопасности Латвии, информация такого характера может представлять важность как для Белоруссии, так и для России. Эти данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании белорусского гражданина стало известно в апреле. По данным латвийцев, мужчина получал информацию о военных объектах Латвии и объектах критической инфраструктуры. Все это, по мнению латвийской стороны, он делал в интересах белорусских спецслужб.