Вашингтон, , 22:18 — REGNUM В Сети появился трейлер фильма «Время для себя» режиссёра Джона Гамбурга. Об этом сообщил портал Collider 26 июля.

Кевин Харт в фильме «Время для себя» режиссёра Джона Гамбурга Кадр из трейлера

В ролике показывают Кевина Харта в образе ответственного семьянина, который отправляется в отпуск впервые за долгие годы, а также Марка Уолберга, выступающего в качестве его давнего друга. Премьера картины состоится на Netflix 26 августа 2022 года.

Ранее к актёрскому составу комедии «Время для себя» присоединилась Реджина Холл. Ожидается, что актриса исполнит роль супруги главного героя.

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