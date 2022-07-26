Вашингтон, 26 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер фильма «Время для себя» режиссёра Джона Гамбурга. Об этом сообщил портал Collider 26 июля.

Кадр из трейлера Кевин Харт в фильме «Время для себя» режиссёра Джона Гамбурга

В ролике показывают Кевина Харта в образе ответственного семьянина, который отправляется в отпуск впервые за долгие годы, а также Марка Уолберга, выступающего в качестве его давнего друга. Премьера картины состоится на Netflix 26 августа 2022 года.

Ранее к актёрскому составу комедии «Время для себя» присоединилась Реджина Холл. Ожидается, что актриса исполнит роль супруги главного героя.