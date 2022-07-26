Украинским формированиям приказано минировать окраины Артёмовска
Луганск, 26 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Украинским вооруженным формированиям отдан приказ осуществить дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, сообщил 26 июля представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр», — написал Марочко.
Напомним, Артемовск является одним из важных населенных пунктов в ДНР, в направлении которых на сегодняшний день продвигаются войска России и республик Донбасса.