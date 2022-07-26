Луганск, 26 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Украинским вооруженным формированиям отдан приказ осуществить дистанционное минирование окрестностей города Артемовск, сообщил 26 июля представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр», — написал Марочко.

Напомним, Артемовск является одним из важных населенных пунктов в ДНР, в направлении которых на сегодняшний день продвигаются войска России и республик Донбасса.