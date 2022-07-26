Вашингтон, 26 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Счастливого пути пожелал России глава SpaceX Илон Маск 26 июля в своём Twitter.

Steve Jurvetson Илон Маск

Он прокомментировал решение Москвы о выходе из проекта МКС фразой на французском, которая переводится как «счастливого пути».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, руководство Роскосмоса объявило, что Россия постепенно сворачивает свою работу в рамках МКС и начинает создавать свою орбитальную станцию.