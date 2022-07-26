Новосергиевский район, Оренбургская область, 26 июля 2022, 21:06 — REGNUM В Оренбургской области продолжаются поиски шестилетнего мальчика, который пропал 24 июля. Об этом пишут местные СМИ.
В поисках задействованы полицейские, волонтёры и спасатели. Пока найти ребёнка не удаётся.
Как сообщало ИА REGNUM, мальчик-инвалид пропал в селе Ахмерово Новосергиевского района. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.
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