Новосергиевский район, Оренбургская область, 26 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжаются поиски шестилетнего мальчика, который пропал 24 июля. Об этом пишут местные СМИ.

cocoparisienne Пропавший человек

В поисках задействованы полицейские, волонтёры и спасатели. Пока найти ребёнка не удаётся.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик-инвалид пропал в селе Ахмерово Новосергиевского района. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.