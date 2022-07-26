Минск, , 21:25 — REGNUM Белорусский оппозиционер Николай Автухович, находящийся под следствием, 16-й день держит сухую голодовку. По словам его дочери, Автухович истощëн и испытывает сильную слабость, но тюремный врач считает, что он способен присутствовать на судебных заседаниях. В просьбе вызвать скорую помощь ему было отказано. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Сегодня тюремный доктор опять заявил, что состояние отца позволяет ему участвовать в судебных заседаниях. Сегодня адвокат опять заявила ходатайство на осмотр отца внешними врачами, которое, естественно, было отклонено. Анализ крови, который брали в прошлый четверг 21.07, якобы ещë не готов. Также его не взвешивают для контроля», — написала дочь заключëнного в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над Николаем Автуховичем начался 18 мая в гродненской тюрьме № 1. Вместе с ним судят ещë 11 человек. По версии следствия, Автухович был организатором и руководителем террористической группировки, действовавшей на территории Гродненской области и поджигавшей автомобили и дома сотрудников милиции.