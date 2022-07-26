Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Моддер под ником edy pagaza представил модификацию для игры DOOM, которая позволяет сыграть за протагониста из Stray. Информация об этом появилась 26 июля на сайте GAMERANT.

Мод для Doom 2

Энтузиаст поделился роликом, в котором можно увидеть, как главный герой игры Stray и его помощник B-12 уничтожают врагов на своем пути. Разработчик также написал, что все желающие смогут испытать модификацию 27 июля 2022 года.

Напомним, что Stray, которая рассказывает о путешествиях бродячего кота, вышла на консолях и PC 19 июля 2022 года. Ее оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.