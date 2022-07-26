Варшава, , 20:57 — REGNUM Польская студия Game Island показала новый трейлер однопользовательской игры Serum. Информация об этом появилась 26 июля на сайте 3DNEWS.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

В новом трейлере студия показала короткие отрывки с демонстрацией локаций предстоящей игры и элементов боевой системы. Точной даты выхода разработчик не огласил.

Напомним, что студия Game Island рассказала о своем проекте еще в апреле 2021 года. События игры будут разворачиваться в лесу, где игроку предстоит создавать оружия, жилье и ловушки, чтобы выжить.

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