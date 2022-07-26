Верхотурье, Свердловская область, 26 июля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП погибли 16-летний водитель автомашины «ВАЗ» и его 12-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 26 июля на 17-м километре дороги село Прокопьевская Салда — село Пия. По предварительной информации, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Ещё одна пассажирка, 14-летняя девушка, попала в больницу с различными травмами. Установлено, что юноша не имел права управлять автомобилем. Тем не менее он взял ключи от машины своего отца и поехал кататься.

Также установлено, что машина ещё в 2021 году была снята с регистрационного учёта в ГИБДД⁠. Девочки оказались сёстрами.