Архангельская область, 8 мая, 2007, 11:05 — ИА Регнум. Архангельское отделение партии "Патриоты России" приурочили к празднованию Дня Победы акцию, посвященную выражения мнения партии по поводу повышения цен на автобусные пассажирские перевозки, улучшения качества дорог, возрождения муниципального автотранспорта.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, 8, 10, 11 и 12 мая на пл. В.И. Ленина у памятника будет проходить пикетирование с 10.00 до 18.00. Количество участников пикета - не более 70 человек. Такой же пикет был проведен 7 мая. По словам организаторов, они хотят обратить внимание на перечисленные проблемы не только прохожих, но и внимание власти.