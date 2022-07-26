Токио, , 20:55 — REGNUM Пользователи нашли скрытую локацию в игре NieR: Automata от японского издателя Square Enix. Информация об этом была опубликована 26 июля пользователем reddit sadfutago.

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Вероятно, локация создавалась как концептуальная область из более старой версии игры и была вырезана из финальной версии. До этого никто не попадал в данное место, поэтому пользователи предположили, что эта область никогда не предназначалась для исследования.

Напомним, что NieR: Automata — это однопользовательская игра в жанре RPG, вышедшая 23 февраля 2017 года на консолях и PC. Ее оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.

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