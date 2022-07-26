Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В видеоигре Fortnite появится возможность приобрести облик американского актёра и рестлера Джона Сины. Соответствующая информация была опубликована на сайте игры 26 июля.

Кадр из сериала «Миротворец» Джон Сина в роли Миротворца

Экипировка со стилями «В футболке» и «На ринге» появится в магазине предметов 29 июля в 03:00 МСК. Игроки также смогут получить «Пояс чемпиона WWE» (идёт в комплекте с экипировкой), кирку «Надувная перчатка» и эмоцию U Can’t C Me.

Ранее в Fortnite добавляли облики и других популярных персонажей и деятелей культуры. Так, в игре появились элементы экипировки Индианы Джонса и Дарта Вейдера.