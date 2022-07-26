Пекин, , 20:49 — REGNUM Игра Diablo Immortal от американского разработчика Blizzard стала самой загружаемой игрой на iOS в Китае. Информация об этом появилась 26 июля на странице аналитика Даниэля Ахмада в Twitter.

Амазонка в Diablo II

Игра стала доступной на территории Китая в ночь с 25 по 26 июля 2022 года. Число предварительных регистраций превышало 15 миллионов пользователей, а в ночь релиза очереди на серверах были около пяти тысяч человек.

Напомним, что Diablo Immortal — это многопользовательская игра в жанре Action/RPG. Она стала доступна устройствах Windows, iOS и Android 2 июля 2022 года.

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