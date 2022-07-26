Пермь, , 20:47 — REGNUM В Пермском крае утром 26 июля стартовал Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход. Он завершится 1 августа возле Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, сообщает пермская митрополия.

Православие Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед началом мероприятия в Крестово-Митрофаниевском храме Перми прошла божественная литургия. Глава Пермской митрополии Мефодий пожелал участникам крестного хода Божией помощи и благословил их.

Всего в крестном ходе участвуют более двух тысяч человек. Им предстоит пройти 120 километров.

Первый крестный ход до Белогорского монастыря был проведён ещё в конце XIX века. А возобновилась эта традиция в 1990-х годах.