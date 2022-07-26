Токио, 26 июля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Японская компания Sony рассказала о новых возможностях гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Информация об этом появилась 26 июля в PlayStation Blog.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Playstation VR

У PlayStation VR2 появятся новые функции, с помощью которых пользователи смогут видеть свое окружение даже в шлеме. Также появится возможность записывать свои движения во время игры, чтобы поделится ими с другими игроками. Еще компания добавит кинематографический режим, в котором пользователи смогут просматривать мультимедийный контент на экране виртуального кинотеатра.

Напомним, что PlayStation VR — это шлем виртуальной реальности, предназначенный для использования с консолями от Sony. Первая версия гарнитуры была выпущена в 2016 году, она поддерживает популярные проекты, такие как Gran Turismo Sport, Resident Evil 7: Biohazard и SUPERHOT VR.