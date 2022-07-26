Минск, 26 июля 2022, 21:24 — REGNUM В Белоруссии прокуратура запросила для журналистки Ирины Славниковой четыре года колонии. Об этом сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Генеральная прокуратура Белоруссии
Генеральная прокуратура Белоруссии
(сс) Rakoon

Суд над Ириной Славниковой начался 23 июня. Он проходит в закрытом режиме. Ожидается, что приговор будет озвучен 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирину Славникову задержали в конце октября 2021 года в минском аэропорту. Еë обвинили по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии: грубое нарушение общественного порядка и создание экстремистского формирования. Следствие утверждает, что Славникова в 2020—2021 годах объединила группу граждан, которые под еë управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на сайте польского телеканала «Белсат».