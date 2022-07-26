Минск, 26 июля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В Белоруссии прокуратура запросила для журналистки Ирины Славниковой четыре года колонии. Об этом сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

Суд над Ириной Славниковой начался 23 июня. Он проходит в закрытом режиме. Ожидается, что приговор будет озвучен 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирину Славникову задержали в конце октября 2021 года в минском аэропорту. Еë обвинили по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии: грубое нарушение общественного порядка и создание экстремистского формирования. Следствие утверждает, что Славникова в 2020—2021 годах объединила группу граждан, которые под еë управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на сайте польского телеканала «Белсат».