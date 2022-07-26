Москва, , 20:42 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения кредитных средств, предоставленных ПАО Сбербанк в пользу ООО «Межрегионстрой», возбудило 9 июля Следственное управление УМВД России по Тюменской области. Как отмечается в деле, кредитору был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредит был выдан в период с января по июнь 2014 г. несколькими траншами в общем размере 1,2 млрд рублей и предназначался для финансирования строительства трех объектов социального назначения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному заказу (детский сад, школа-интернат, культурно-спортивный комплекс). Менее чем через год после получения кредита, в мае 2015 года, ООО «Межрегионстрой» прекратило обслуживание как кредитных обязательств, так и обязательств перед иными кредиторами. Еще спустя полгода компания фактически прекратила все строительные работы, предусмотренные государственными контрактами, на этапе 32-35% строительной готовности, рассказали в пресс-службе кредитного учреждения. Вторым источником финансирования строительства выступали бюджетные средства Ямало-Ненецкого АО, неотработанный аванс по которым составил 317,6 млн рублей. Судьба этих средств неизвестна до сих пор.

На момент получения кредита компания ООО «Межрегионстрой» принадлежала тюменскому бизнесмену Вадиму Терёхину. В сентябре 2016 года в отношении ООО «Межрегионстрой» Арбитражным судом Курганской области было возбуждено дело о банкротстве.

В рамках дела о банкротстве было оспорено 12 сделок, заключенных в ходе строительных работ с «дружественными» по отношению к ООО «Межрегионстрой» юридическими лицами на сумму более 213 млн рублей. При рассмотрении арбитражных споров, сообщили в Сбербанке, были установлены многочисленные факты вывода из строительных проектов кредитных средств, предоставленных ПАО «Сбербанк». Эти факты легли в основу заявления банка о возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Терехина как руководителя ООО «Межрегионстрой».

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 09.07.2022 г. отмечается, что, по версии следствия, неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «Межрегионстрой» путем обмана при заключении и исполнении кредитного договора похитило часть выданных на строительство денежных средств из корыстных побуждений. Официальных данных о предъявлении обвинения по состоянию на 25.07.2022 не имеется. В ПАО «Сбербанк» выразили надежду, что виновные будут установлены, а дело — доведено до суда. В кредитном учреждении отметили, что и в дальнейшем будут проводить работу для привлечения к уголовной ответственности недобросовестных заемщиков.