Москва, , 20:59 — REGNUM Известная гимнастка Ляйсан Утяшева выступит в роли ведущей нового шоу на канале ТВ-3. Об этом 26 июля написало издание «Комсомольская правда».

Ляйсан Утяшева Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предстоящий проект получит название «Наследники и самозванцы» и объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов. Точная дата премьеры шоу пока что не раскрывается.

Напомним, после завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева начала активную работу на телевидении. Так, в разные периоды она представала в роли ведущей таких проектов, как «Утренняя гимнастика», «Сегодня утром» и «Танцы».

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