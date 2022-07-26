Москва, 26 июля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Известная гимнастка Ляйсан Утяшева выступит в роли ведущей нового шоу на канале ТВ-3. Об этом 26 июля написало издание «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ляйсан Утяшева

Предстоящий проект получит название «Наследники и самозванцы» и объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов. Точная дата премьеры шоу пока что не раскрывается.

Напомним, после завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева начала активную работу на телевидении. Так, в разные периоды она представала в роли ведущей таких проектов, как «Утренняя гимнастика», «Сегодня утром» и «Танцы».