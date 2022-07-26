Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Работница в сфере эстетической медицины Миранда Уилсон извинилась перед актрисой сериала «Очень странные дела» Натальей Дайер, а также её поклонниками. Об этом 26 июля пишет Daily Mail.

Наталья Дайер Цитата из видеоинтервью для Netflix

Миранда Уилсон назвала Дайер «абсолютно потрясающей» и объяснила, что использовала её фотографию в качестве примера, чтобы показать варианты косметических процедур, доступных для своих клиентов. «Я не хотел никого обидеть, в том числе и Наталью. Я просто предлагала варианты, не того, что вы должны делать, а того, какие у вас есть возможности», — высказалась медработник.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Миранду Уилсон за ролик в TikTok, в котором она предложила Наталье Дайер сделать ряд пластических операций и косметических процедур. На видео она продемонстрировала с помощью фотошопа, как может измениться лицо артистки после введения филлеров в подбородок и виски, а также других манипуляций.

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