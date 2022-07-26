Минск, 26 июля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июля подписал указ, который разрешает исполкомам принимать в эксплуатацию самовольные постройки, за исключением расположенных в Минске. Документ будет действовать до 2025 года. Об этом сообщает его пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Указ «Об упрощëнном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» даëт местным исполнительным и распорядительным органам право принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, которые были возведены без разрешений и проектной документации (кроме тех, что расположены в Минске). При этом такие постройки не будут признаваться самовольными.

Указ вступает в силу 1 сентября и будет действовать временно — до 1 января 2025 года. Его действие распространяется на самострой, возведенный на участках, которые получены до 1 сентября 2022 года.