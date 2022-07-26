Оренбург, 26 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Глава Южного округа Оренбурга Владимир Решетов официально ушёл в отставку. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Orenburg-gov.ru Назначение

С 26 июля его обязанности исполняет Владимир Сухомлинов. Он является заместителем главы округа по Центральному району. Такое распоряжение подписал градоначальник Сергей Салмин.

Как сообщало ИА REGNUM, о грядущей отставке Решетова стало известно 25 июля. На посту руководителя округа он был с конца 2021 года.