В Оренбурге назначили временного главу Южного округа
Оренбург, 26 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Глава Южного округа Оренбурга Владимир Решетов официально ушёл в отставку. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
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Назначение
С 26 июля его обязанности исполняет Владимир Сухомлинов. Он является заместителем главы округа по Центральному району. Такое распоряжение подписал градоначальник Сергей Салмин.
Как сообщало ИА REGNUM, о грядущей отставке Решетова стало известно 25 июля. На посту руководителя округа он был с конца 2021 года.