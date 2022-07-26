Берлин, 26 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Сокращение Россией поставок газа может иметь катастрофические последствия для Германии, пишет 26 июля Express.

Жозеф Ефимовский. Не так уж плохо

Комментируя сокращение Газпромом подачи газа по «Северному потоку», экономист Commerzbank Хорхе Кремер заявил, что в экономике Германии уже наблюдается заметный спад, добавив затем:

«Насколько плохо всё закончится, к сожалению, в основном зависит от [президента РФ Владимира] Путина».

Издание также приводит слова германского министра экономики Роберта Хабека, который увидел в политике Москвы по газу «ответ» на поддержку Западом Киева. Берлин ждёт, по словам чиновника, «кошмарный сценарий».