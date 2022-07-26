Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Британский актёр Джозеф Куинн рассказал о том, как прошёл его последний прилёт в США. Об этом 26 июля пишет BuzzFeed.

Джозеф Куинн Цитата из видеоинтервью от Netflix

Актёр поделился, что сотрудники аэропорта не хотели пропускать его и решили провести повторную проверку — она проводится в случае отсутствия необходимой информации о путешественнике или его документов. «Вчера меня задержала иммиграционная служба. Помещение было больше похоже на темницу… Кто-то спросил меня: «Что вы делаете в Соединенных Штатах, сэр?» Я сказал: «Ну, на самом деле я здесь, чтобы встретиться с Джимми Фэллоном на «Вечернем шоу». Они мне не поверили», — рассмеялся Куинн.

Артист добавил, что один из офицеров службы узнал его. После этого он начали задавать Куинну вопросы относительно судьбы его персонажа в сериале «Очень странные дела». «Он спросил: «Ты вернешься в следующем сезоне?». И я сказал: «Я не знаю», а он такой: «Тебе же лучше». И отдал мне паспорт», — поделился актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Джозеф Куинн присоединился к актёрскому составу сериала «Очень странные дела» в четвёртом сезоне. Артист сыграл Эдди Мансона, рокера и лидера клуба Hellfire Club.

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