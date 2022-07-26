Оренбург, 26 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области завели уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает областное управление СКР.

Severpost.ru Уголовное дело

По данным следствия, неустановленное лицо направило от имени жителя Адамовского района заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа о взыскании зарплаты в размере более 400 тыс. рублей с одной из фирм Москвы. К заявлению также были приложены документы о якобы факте трудовых отношений гражданина с этой организацией и о наличии задолженности по зарплате.

При этом данный гражданин не работал в этой фирме и не направлял заявления в суд. Проводятся следственные и процессуальные действия.