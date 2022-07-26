Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Сиквел боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» получил примерную дату премьеры. Об этом сообщил портал Collider 26 июля.

Крис Хемсворт в роли Кевина Бекмана Цитата из к/ф «Охотники за приведениями». реж Пол Фейг. 2016. США

Так, картина с Крисом Хемсвортом появится на стриминговом сервисе Netflix в 2023 году. Режиссёром фильма вновь выступит Сэм Харгрейв, а написанием сценария займётся Джо Руссо.

Напомним, боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» вышел в апреле 2020 года. По сюжету ленты, группа наёмников отправилась в Бангладеш, чтобы освободить из заложников сына индийского наркобарона.

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