Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Сиквел боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» получил примерную дату премьеры. Об этом сообщил портал Collider 26 июля.

Цитата из к/ф «Охотники за приведениями». реж Пол Фейг. 2016. США Крис Хемсворт в роли Кевина Бекмана

Так, картина с Крисом Хемсвортом появится на стриминговом сервисе Netflix в 2023 году. Режиссёром фильма вновь выступит Сэм Харгрейв, а написанием сценария займётся Джо Руссо.

Напомним, боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» вышел в апреле 2020 года. По сюжету ленты, группа наёмников отправилась в Бангладеш, чтобы освободить из заложников сына индийского наркобарона.