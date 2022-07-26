Таллин, 26 июля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Эстонские власти ввели пятилетний запрет на въезд в республику российской поп-группе «Руки вверх» за их гастроли в Донбассе, сообщает 26 июля МИД Эстонии.

Скриншот с YouTube Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллином принято «единственно верное решение» — отказать музыкантам во въезде. Ведь Таллин позиционирует себя как союзник Киева.

Комментируя это решение, в группе заявили, что тогда будут рады видеть жителей Эстонии на своих концертах в России, раз им нельзя поехать в эту прибалтийскую республику.