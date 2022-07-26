Архангельск, , 22:36 — REGNUM Сотрудниками национального парка «Русская Арктика» в 2016 году были обнаружены фрагменты неизвестного деревянного судна. Уцелевшие части нашли на острове Восточный архипелага Большие Оранские острова, который расположен у северной оконечности Новой Земли. Из-за сложных погодных условий находку удалось вывезти только в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

Остатки старинного шитого поморского судна Mnr. gov.ru

«Все детали имеют следы значительного выветривания древесины и загрязнения. На некоторых фрагментах — наросты лишайников и мхов. В киле сохранились несколько нагелей для крепления шпангоутов. Борта судна сшиты из тесаных досок внахлест. Доски обшивки бортов связаны между собой и прикреплены к элементам набора с помощью деревянных жгутов — «вицы», которая, как нитка, продевалась через отверстия в досках и скрепляла их. Все детали судна, в том числе и доски обшивки, имеют следы рубки топором, то есть были выполнены без пиления», — рассказал Евгений Ермолов, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика».

Долгое время технология производства подобных шитых судов считалась утраченной. Обследование и изучение фрагментов лодки поможет расширить представления об ареале промысловой деятельности поморов. Также специалисты смогут извлечь новую информацию о конструкции поморских судов и технологиях поморского традиционного судостроения.

По словам Александра Хатанзейского, научного сотрудника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка, для тщательной сушки уцелевших фрагментов необходимо минимум полгода. Сотрудниками были построены специальные ящики, наполненные песком, куда «закопали» сохранившиеся части судна.

«Уже сейчас можно сделать предположение, что поморское судно, обнаруженное на Оранских островах, является самым северным из известных на территории Российской Федерации. Возможно, это небольшое парусно-гребное судно, похожее по конструкции на поморский карбас. Для точной датировки необходимы консультация со специалистами и проведение дендрохронологического исследования. Надеемся, что по сохранившимся фрагментам мы сможем сделать полноценный чертеж судна», — отметил Александр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика».

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 24 июня по 11 июля прошла научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет — 2022: меняющаяся Арктика». Экспедиция проходила на исследовательском судне «Профессор Молчанов». Целью экспедиции является привлечение молодёжи в научную деятельность, а также подготовка кадров к актуальным специальностям для данного региона. Исследования проводились в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годов.

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