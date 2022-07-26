Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Американская исполнительница Лана Дель Рей (Элизабет Грант) утверждает, что мужчина по имени Эрик Эверардо преследует её. Об этом 26 июля пишет TMZ.

Цитата из клипа Ланы Дель Рей Кадр из клипа Ланы Дель Рей

По словам артистки, мужчина дважды пытался проникнуть к ней в дом, а также однажды угнал её автомобиль. Как отмечает издание, на время расследования суд запретил Эверардо приближаться к певице, а также её сестре и брату.

Ранее композиция Watercolor Eyes Ланы Дель Рей была использована в сериале «Эйфория». Песня стала саундтреком ко второму сезону шоу.