Нью-Йорк, США, , 20:09 — REGNUM Нет данных о том, что кто-либо пострадал в результате удара ВС РФ по украинскому военному объекту в порту Одессы 23 июля, сообщил 26 июля журналистам заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

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Заявив, что международные специалисты по гуманитарным вопросам оказались свидетелями ракетного удара, нанесённого в районе порта, Хак уточнил: «Информации о пострадавших нет».

Напомним, удар по украинскому военному объекту в порту Одессы был нанесён ВС РФ в рамках спецоперации по денацификации. На следующий день, 24 июля, Минобороны РФ сделало официальное заявление на эту тему.

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