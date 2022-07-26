Москва, 26 июля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Попытки Украины присвоить себе часть российских золотовалютных резервов (ЗВР), которые находятся в Латвии, едва ли увенчаются успехом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля сообщил экономист Сергей Хестанов.

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Эксперт отметил, что решение о конфискации ЗВР России и передача их третьей стороне должно приниматься не только латвийской стороной.

«Мне кажется, что из этого ничего не выйдет. Просто это очередное предложение, которое не будет иметь эффекта. С международной точки зрения, всё, что связано с международными активами подлежит строгому регулированию и подлежит согласованию с многими странами. К тому же все процессы такого типа очень длительные», — сказал Хестанов.