Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Американская актриса Аманда Байнс и её возлюбленный Пол Майкл расстались. Об этом 26 июля пишет Entertainment News, ссылаясь на свои источники.

Цитата из х/ф «Отличница лёгкого поведения». Реж. Уилл Глак. 2010 Аманда Байнс

По словам инсайдера, пара разорвала помолвку из-за «ряда сложностей». «Они преодолевают трудные времена», — объяснил источник.

Ранее Аманда Байнс была освобождена из-под опеки своих родителей. В марте 2022 года суд принял решение о прекращении опеки после того, как актриса отказалась от пагубных привычек.

ИА REGNUM напоминает, что роман Аманды Байнс и Пола Майкла начался в 2019 году. В 2020 году пара объявила о своей помолвке.