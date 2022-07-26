Москва, 26 июля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Переговоры официального Киева и Риги о передаче Украине золотовалютных резервов (ЗВР) России, часть которых находятся в Латвии, являются попыткой создать правовой прецедент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

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По мнению эксперта, размер российских ЗВР в Латвии, вероятнее всего, незначительный. Однако в данном случае для Киева важен не их размер, а сам факт передачи российских резервов Украине.

«Латвия интересна с точки зрения того, что там можно создать прецедент. Потому что с точки зрения международного права всё, что связано с суверенной собственностью, это сложный многоступенчатый вопрос», — сказал Хестанов.