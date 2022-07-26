Москва, , 20:18 — REGNUM Популярный певец Сергей Лазарев сделал анонс премьеры видеоклипа на песню «Танцуй». Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 26 июля.

Сергей Лазарев Eurovision.tv

По словам Лазарева, выход клипа состоится 28 июля 2022 года. Стоит отметить, что вместе с анонсом музыкант разместил фотографию, на которой он изображён в компании обнажённой девушки, тем самым спровоцировав удивление поклонников.

Ранее Леонид Дзюник раскрыл причину частой смены мнений у Сергея Лазарева. По мнению продюсера, музыкант является «скользким парнем», который меняет свою точку зрения в зависимости от обстоятельств.

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