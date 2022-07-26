Печора, Коми, 26 июля 2022, 19:44 — REGNUM Полиция Печоры расследует дело об избиении семилетней девочки, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 23 июля. Со слов девочки, вернувшейся с прогулки с многочисленными ушибами и ссадинами, во дворе дома на ул. Строительной на нее напали подростки — начали ее толкать, а потом взяли ее за косу и ударили головой о сваи.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подростки избили школьницу.