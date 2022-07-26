Калининград, 26 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Калининградской области наблюдается дефицит керамической черепицы. Об этом, во вторник, 26 июля, сообщил телеграм-канал «Калининград. Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Черепицу региональные строители активно использовали для ремонта объектов культурного наследия (ОКН). Сейчас подрядчики в поисках нового материала.

По словам генерального директора строительной компании по отделке ОКН «Стандарт» Самира Джафарова, керамическую черепицу можно приобретать в Турции и Китае. Однако доставка материалов выходит дороже обычного.

«Ещё пытаются завезти через Киргизию, Казахстан, но это сомнительно, потому что Евросоюз знает об этих схемах и по-разному их перекрывает», — объяснил Джафаров.

Он добавил, что вместо керамики будут применяться материалы, не попавшие под санкции. Кроме того, обсуждается обустройство зданий из металлической и композитной черепицы или рубероидов.