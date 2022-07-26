Москва, 26 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Объем российских золотовалютных резервов (ЗВР), которые хранятся в Латвии, вероятнее всего, невелик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя сообщения о том, что Украина и Латвия якобы ведут переговоры о передаче Киеву части ЗВР России.

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По его словам, речь идёт не о золоте, а о ценных бумагах. Причем размер этих средств весьма незначительный, считает эксперт.

«Обычно суммы пропорциональны размеру финансовой системы, а Латвия — это мягко говоря маленькая экономика. Скорее всего там может быть даже крошечное количество этих ценных бумаг», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев ведет переговоры с Ригой о конфискации находящихся в прибалтийской республике российских золотовалютных резервов для передачи их украинской стороне. Об этом сообщил телеграм-канал латвийского BaltNews со ссылкой на главу министерства юстиции Украины Дениса Малюську.