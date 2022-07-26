Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Президент США Джо Байден «почти полностью избавился» от симптомов COVID-19 и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить режим физических упражнений. Об этом 26 июля сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку личного врача американского лидера.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом отмечается, что глава Белого дома пока продолжит соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, коронавирус был выявлен у президента 21 июля, после чего у него наблюдалась повышенная температура тела в районе 37,4 градуса, однако она снизилась после приёма жаропонижающего препарата и больше не поднималась.

Ранее врач Джо Байдена сообщал, что у американского лидера имеются такие симптомы, как слабость, насморк и периодический кашель, при этом отсутствуют проблемы с дыханием и уровнем кислорода в крови, а также в норме давление.

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