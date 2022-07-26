Вашингтон, 26 июля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден «почти полностью избавился» от симптомов COVID-19 и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить режим физических упражнений. Об этом 26 июля сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку личного врача американского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

При этом отмечается, что глава Белого дома пока продолжит соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, коронавирус был выявлен у президента 21 июля, после чего у него наблюдалась повышенная температура тела в районе 37,4 градуса, однако она снизилась после приёма жаропонижающего препарата и больше не поднималась.

Ранее врач Джо Байдена сообщал, что у американского лидера имеются такие симптомы, как слабость, насморк и периодический кашель, при этом отсутствуют проблемы с дыханием и уровнем кислорода в крови, а также в норме давление.