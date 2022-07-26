Ижевск, 26 июля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Из-за ремонтных работ на улицах Ижевска движение будет ограничено вплоть до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Перекрытие улицы Дурова

До 27 июля будет ограничено движение на перекрестке улиц Ленина и Пушкинская в связи с ремонтом ливневок.

С 30 по 31 июля движение транспорта будет затруднено на проезде Копровый на участке от улицы Автозаводская до улицы Спортивная. На этом отрезке дороги будет ремонтироваться теплотрасса.

До конца дня 1 августа будет ограничено движение транспортных средств по улице Красная на участке от улицы К. Либкнехта до переулка Интернациональный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Ижевске на проезде Копровом прорвало трубу надземной теплотрассы. Представитель Удмурсткого филиала ПАО «Т Плюс» пояснил, что повреждение трубопровода возникло в ходе плановых гидравлических испытаний магистральной теплосети от Ижевской ТЭЦ-2.

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