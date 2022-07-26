В ЛНР ответили на персональные санкции Британии: похоже, мы хорошо работаем
Луганск, 26 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Введение персональных санкций Британией прокомментировал первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов: республика на правильном пути. Об этом сказано 26 июля в телеграм-канале правительства ЛНР.
Наш ответ Чемберлену. Советский плакат. 1927
«Если это оценка моей работы, то спасибо. Приятно. Работаем дальше».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля Лондон ввёл персональные санкции в отношении 42 человек, в том числе в отношении граждан России и граждан ЛНР. Им теперь закрыт въезд в Британию, их активы заморожены.