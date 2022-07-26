Нижневартовск, Югра, 26 июля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Югре уроженца Дагестана арестовали на 15 суток за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает издание NEFT.

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисовые чеки в Дагестане

Отмечается, что 23 июля в Нижневартовске пьяный молодой человек, назвавшийся чеченцем, разбил несколько бутылок пива в торговой точке. Владелец магазина попросил дебошира убрать за собой, на что «чеченец» ответил оскорблениями по национальному признаку хозяина торговой точки, упомянув нехорошим словом действия Вооружённых сил РФ в республиках Донбасса и на Украине, а также славил Америку. Полиция выяснила личность хулигана, который оказался 37-летним уроженцем Дагестана.

Уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев обещал дебоширу серьёзный разговор с представителями республик Северного Кавказа.

«Ему никто не давал права говорить о чеченцах. Я при встрече ему задам вопрос — кто вам дал право, кто вас уполномочивал и по каким побуждениям вы начали говорить и осуждать военные действия на Украине? Если у него будет такое желание, то мы отправим его туда. Если умрёт — умрёт героем. Если нет — вернётся нормальным человеком», — прокомментировал ситуацию Аббаз Абдулхажиев.

Нижневартовский городской суд арестовал дебошира на 15 суток. Кроме того, ему назначено два штрафа за мелкое хулиганство и дискредитацию Вооружённых сил РФ на общую сумму в 32 тысячи рублей. Помимо этого, уроженец Дагестана записал видео с просьбой простить его неподобающее поведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Сургуте (Югра) уроженка Азербайджана во время общения в домовом чате публично оскорбила и угрожала применением насилия в отношении соседа по дому и неопределенного круга лиц, акцентируя внимание на их национальности. По факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).