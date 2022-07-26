Москва, 26 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Часть золотовалютных резервов (ЗВР) России могла оказаться в Латвии по причине специфики работы международной финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя сообщения о том, что Украина и Латвия якобы ведут переговоры о передаче Киеву части ЗВР России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Дело в том, что структура владения ценными бумагами может быть сложная. Довольно часто бумаги учитываются на счетах номинального держателя, и цепочка собственности может быть длинной. Поэтому какая-то часть ценных бумаг может быть в любой стране. Почему там (в Латвии. — Прим. ИА REGNUM) какие-то суммы оказались, понять легко — часто депозитарии, где хранятся ценные бумаги, имеют между собой отношения и используют такую структуру, как счет номинального держателя», — сказал Хестанов.

Эту сложную финансовую конструкцию экономист сравнил с роумингом, когда связь для удобства клиентов автоматически переключается с одного оператора на другой. При этом российская сторона могла и не знать, что часть её золотовалютных резервов находится в Латвии. При этом в данном случае речь идёт о ценных бумагах, а не о запасах золота.

«Соответственно при использовании такого типа инфраструктуры контрагент видит ценные бумаги на своём счету, но дальнейшую цепочку собственности он может не видеть. Счёт номинального держателя — удобная конструкция, которая позволяет осуществлять множество операций в оперативном режиме. Когда всё хорошо, это сильно облегчает жизнь. Поэтому, скорее всего, какие-то цепочки собственности ведут к тому, что часть наших резервов находится в Латвии», — объяснил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации находящихся в прибалтийской республике российских золотовалютных резервов для передачи их официальному Киеву. Об этом, по сообщению Telegram-канала латвийского BaltNews, заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська.