Анкара, 26 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Первое судно с украинским зерном скоро покинет воды Украины, заявил 26 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, реализация соглашения о порядке морского экспорта зерна с Украины уже началась.

«Реализация зерновой сделки уже началась. Первое судно с зерном скоро покинет украинский порт», — сказал Акар.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило о скором начале работы в Стамбуле совместного координационного центра в рамках соглашения о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.