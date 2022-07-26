Минобороны Турции: вывоз зерна из портов Украины скоро начнется
Анкара, 26 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Первое судно с украинским зерном скоро покинет воды Украины, заявил 26 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Al Jazeera.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
По его словам, реализация соглашения о порядке морского экспорта зерна с Украины уже началась.
«Реализация зерновой сделки уже началась. Первое судно с зерном скоро покинет украинский порт», — сказал Акар.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило о скором начале работы в Стамбуле совместного координационного центра в рамках соглашения о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.